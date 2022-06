Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, ist zu Gesprächen nach Kiew gereist. (Philipp von Ditfurth/dpa)

Sie werde mit Selenskyj eine Bilanz der gemeinsamen Arbeit ziehen, die für den Wiederaufbau des Landes notwendig sei. Zudem gehe es um die Fortschritte, die die Ukraine auf ihrem europäischen Weg gemacht habe, schrieb von der Leyen auf Twitter

Die EU-Kommission wird voraussichtlich am Freitag ihre Einschätzung dazu veröffentlichen, ob der Ukraine der Status als Kandidat für einen EU-Beitritt gewährt werden sollte. Geknüpft an eine solche Empfehlung wären wohl Reformzusagen in Bereichen wie der Rechtsstaatlichkeit oder dem Kampf gegen Korruption.

