Energie-Krise

Ursula von der Leyen

In einer Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg sprach sie von einer Obergrenze für Gaspreise. Diese Obergrenze müsse aber so gestaltet sein, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet sei, betonte von der Leyen. Mehr als die Hälfte der EU-Mitglieder hatte gefordert, den Gaspreis sowohl am europäischen Großhandel zu deckeln als auch den Preis für Importe. Mit Blick auf den informellen EU-Gipfel am Freitag in Prag erläuterte von der Leyen heute in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs ihre Pläne zu Begrenzung der Energiekosten näher. Teil davon sei auch, als ersten Schritt einen Gaspreisdeckel nur für jenes Gas vorzuschlagen, das zur Stromerzeugung genutzt werde. Ähnliches hatten etwa Spanien und Portugal bei sich eingeführt.

Weiterführende Informationen

