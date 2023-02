Von der Leyen schrieb dazu auf Twitter, man besuche die Hauptstadt, um zu zeigen, dass die EU so fest wie eh und je zur Ukraine stehe. Zur Delegation gehört auch der EU-Außenbeauftragte Borrell. EU-Ratspräsident Michel wird ebenfalls zu dem Gipfel erwartet, nicht aber die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsstaaten.

Ein zentrales Thema des Treffens soll eine weitere finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland sein. Außerdem geht es um die EU-Beitrittsperspektive für das Land. Die Ukraine ist seit dem vergangenen Juni offiziell ein Kandidat.

Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt, die sich ebenfalls in Kiew aufhält, bezeichnete den Kampf gegen die Korruption in der Ukraine als eine der zentralen Fragen auf dem Weg des Landes zu einem EU-Beitritt. Die Grünen-Politikerin sagte im Deutschlandfunk , sie sei froh, dass sich die ukrainische Staatssspitze so offen mit dem Thema befasse. Inzwischen gebe es Konsequenzen nach der Aufdeckung von Korruptionsfällen. Ukrainische Ermittler hatten gestern wieder Razzien durchgeführt, unter anderem bei einem ehemaligen Minister und bei einem Oligarchen.