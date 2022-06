Kiew

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verspricht baldige Analyse der Beitrittschancen der Ukraine

Die EU-Kommission will bis Ende nächster Woche die Analyse des EU-Beitrittsantrags der Ukraine abschließen. Das kündigte Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew an.

11.06.2022