Auf Twitter schrieb von der Leyen wörtlich, "Gewalt gegen eine von uns" sei Gewalt gegen alle. Der Gesetzesentwurf solle im Frühjahr vorliegen. Die Initiative werde an die Istanbul-Konvention angelehnt sein. Sie solle gewährleisten, dass die EU-Mitgliedsstaaten Maßnahmen zum Schutz von Frauen und gegen häusliche Gewalt ergriffen.

Von der Leyen äußerte sich anlässlich des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen. Um solche Taten mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, werden in vielen Ländern Gebäude am Abend leuchtend-orange angestrahlt. Auch zahlreiche deutsche Städten beteiligen sich an dieser Aktion.

