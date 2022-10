Gaspipelines in der Ostsee

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Nord-Stream-Pipelines einem Stresstest unterziehen. (AP / Virginia Mayo)

Die Schäden an den Nord-Stream-Leitungen hätten gezeigt, wie gefährdet die europäische Energieinfrastruktur sei, sagte von der Leyen vor dem EU-Parlament in Straßburg. Ein Stresstest sei nötig, um festzustellen, wo die Schwachstellen lägen. Die Lecks in den Pipelines zwischen Russland und Deutschland waren durch Sprengstoffexplosionen im Meer vor den Küsten Schwedens und Dänemarks entstanden. Dabei traten große Mengen Methan aus.

Indes forderte Russland eine Beteiligung an der Aufklärung der Lecks an den Leitungen. Eine solche Einbeziehung sollte selbstverständlich sein, hieß es in Moskau.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.