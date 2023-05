Morgen wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum 5. Mal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew zusammentreffen. Hier ein Foto aus dem letzten Jahr. (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Nach Angaben ihres Sprechers wird sie in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammentreffen. Am Europatag wolle von der Leyen noch einmal die uneingeschränkte Unterstützung der EU für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland bekräftigen. Anlass sei auch die Ankündigung der Ukraine, in Zukunft auch den 9. Mai als Europatag zu feiern. Am 9. Mai 1950 hatte der damalige französische Außenminister Schuman die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgeschlagen, um einen neuen Krieg undenkbar zu machen. Schumans Vorschlag gilt im weiteren Sinne als Geburtsstunde der Europäischen Union.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.