Das Europäische Parlament stimmt heute darüber ab, ob die CDU-Politikerin von der Leyen neue EU-Kommissionspräsidentin wird. Am Vormittag wird von der Leyen eine Rede im Plenum in Straßburg halten. Anschließend ist eine Debatte geplant, bevor sich die Fraktionen zu internen Gesprächen zurückziehen.

Die Abstimmung ist dann für den Abend vorgesehen. Von der Leyen benötigt für die Wahl zur Kommissionspräsidentin die absolute Mehrheit. Ob sie diese bekommt, ist allerdings nach wie vor ungewiss. Die SPD-Abgeordneten ebenso wie Grüne und Linke im Europa-Parlament haben ein Nein angekündigt.



Von der Leyen hatte gestern auch mit neuen Angeboten um die Zustimmung der Abgeordneten geworben. So versprach sie ein ehrgeizigeres Klimaziel für 2030 und ein Initiativrecht bei Gesetzesvorhaben für das Parlament.



Zudem kündigte von der Leyen unabhängig vom Ausgang der Abstimmung an, ihr Amt als Verteidigungsministerin am Mittwoch niederzulegen.