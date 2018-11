Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, Timmermans, will sich im Wahlkampf vor allem auf ein geeintes Europa und den Kampf gegen Populismus konzentrieren.

Bei der Europawahl im Mai 2019 gehe es um die Seele des Kontinents, sagte Timmermans in Brüssel. Er warnte vor politischen Kräften, die glaubten, ein zersplittertes Europa sei im Sinne der Wähler. Dem müsse man mit einem Programm entgegentreten, das zeige, dass man sich um die Themen kümmere, die den Menschen Sorgen machten. Als Beispiele nannte er den Klimawandel, die Digitalisierung, herabgesetzte Sozialstandards, aber auch die Bedrohungen durch Russlands Präsidenten Putin und US-Präsident Trump.



Die konservative EVP will am Donnerstag entscheiden, ob der CSU-Politiker Weber oder der frühere finnische Ministerpräsident Stubb Spitzenkandidat wird.