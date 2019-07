Ursula von der Leyen will am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurücktreten - unabhängig vom Ausgang der Abstimmung über die künftige EU-Kommissionspräsidentschaft. Das schrieb die Ministerin auf Twitter. Bundeskanzlerin Merkel begrüßte den Rücktritt. Der Schritt zeige, dass sich von der Leyen für eine "neue Etappe ihres Lebens" entschieden habe und mit ganzer Kraft und "Verve" für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten eintreten wolle.

Von der Leyen selbst warb am Montag noch einmal um Unterstützung. In einem achtseitigen Brief verspricht die CDU-Politikerin den Europaabgeordneten, die rechtlichen Voraussetzungen für eine Durchsetzung fairer Mindestlöhne in der EU zu schaffen. Außerdem wolle sie einen Vorstoß zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen um bis zu 55 Prozent unternehmen. Das wäre mehr, als die Kommission bisher vorsieht. Daneben stellt von der Leyen in Aussicht, für eine stärkere Rolle des Parlaments in EU-Gesetzgebungsverfahren einzutreten. Bei Bedarf sei sie auch bereit, die Frist für den EU-Austritt Großbritanniens noch einmal zu verlängern.

Mehrheit weiter fraglich

Von der Leyen muss an diesem Dienstag von mindestens der Hälfte der Europaabgeordneten gewählt werden, um als erste Frau an die Spitze der EU-Kommission rücken zu können. Die amtierende Bundesverteidigungsministerin benötigt mindestens 374 Stimmen der aktuell 747 Mitglieder des Parlaments. Es gibt nur einen Wahldurchgang. Sollte von der Leyen keine Mehrheit erhalten, fällt es den EU-Staaten zu, binnen eines Monats einen neuen Kandidaten oder eine Kandidatin vorzuschlagen.



Ob von der Leyen eine Mehrheit erhält, ist nach wie vor fraglich. Grüne, Linke und die SPD-Abgeordneten haben bereits angekündigt, mit Nein zu votieren. Von der Leyen adressierte ihren Brief deshalb nur an die sozialistische und die liberale Fraktion im Parlament.



Die CDU-Politikerin gehört seit 2005 der Bundesregierung an. Sie war zunächst Familien-, dann Arbeitsministerin. Seit 2013 hat sie als erste Frau das Verteidigungsministerium inne.