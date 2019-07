Der scheidende Präsident der Europäischen Kommission, Juncker, empfängt heute seine mögliche Nachfolgerin von der Leyen.

Später ist in Brüssel auch ein Treffen der CDU-Politikerin mit EU-Ratspräsident Tusk geplant. Gestern hatte sich von der Leyen dem Europaparlament vorgestellt. Sie kündigte an, das Gespräch mit allen Fraktionen zu suchen und innerhalb von zwei Wochen eine Vision für ein Europa der Zukunft zu erarbeiten. Die Bundesverteidigungsministerin war zuvor vom Rat der Staats- und Regierungschefs nominiert worden. Es gilt als offen, ob sie Mitte Juli eine Mehrheit im Europaparlament erhalten kann. Viele Abgeordnete kritisieren, dass ihr Name vor der Europawahl keine Rolle spielte und damit das Prinzip der Spitzenkandidatur ausgehebelt wird.