Im Streit mit Ungarns Ministerpräsident Orban will der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei EVP, Weber, einen Schlichtungsversuch unternehmen.

Weber kündigte in der "Welt am Sonntag" an, er wolle persönlich nach Budapest reisen, um dort mit Orban zu sprechen. Es geht um die Frage, ob Orbans Partei Fidesz weiter Teil der EVP bleiben könne. Weber betonte, es gehe keineswegs um einen Ost-West-Konflikt oder um Migrationspolitik, sondern um Werte, die die EVP und die EU ausmachten.



Der CDU-Außenpolitiker Polenz hatte im Deutschlandfunk einen Ausschluss der ungarischen Fidesz gefordert. Der EVP-Spitzenkandidat und CSU-Politiker Weber hatte Orban mehrere Bedingungen gestellt, um einen Ausschluss abzuwenden. Der EVP-Vorstand will am 20. März in Brüssel eine Entscheidung treffen.