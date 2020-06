EZB-Präsidentin Lagarde hat die EU-Staaten aufgerufen, sich rasch auf das europäische Konjunkturprogramm zu einigen.

Wegen der beispiellosen Rezession brauche man flexible und solide Wirtschaftsreformen, sagte Lagarde nach Angaben von Teilnehmern beim EU-Videogipfel. Die schlimmsten Folgen für den Arbeitsmarkt stünden noch bevor. Vor allem Jugendliche könnten hart getroffen werden. Lagarde bekräftigte die Erwartung der Zentralbank, dass die Wirtschaft der Eurozone dieses Jahr um 8,7 Prozent schrumpfen werde.



Bei dem Gipfel sprechen die EU-Staats- und Regierungschefs erstmals über das von der EU-Kommission vorgeschlagene Konzept. Sie schlägt einen schuldenfinanzierten Konjunktur- und Investitionsplan im Umfang von 750 Milliarden Euro vor. Davon sollen 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an die EU-Staaten fließen, der Rest als Kredite. Hauptnutznießer sollen die besonders von der Pandemie betroffenen Staaten sein.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte zum Auftakt des EU-Gipfels eine rasche Einigung. Die CDU-Politikerin sagte, man könne sich keinen Aufschub leisten. Europa müsse investieren und reformieren, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen. Von der Leyen betonte, Europa habe die Chance, widerstandsfähiger, nachhaltiger, digitaler und moderner aus der Corona-Krise hervorzugehen.

"Plan kratzt nur an der Oberfläche dessen, was nötig ist"

Der Präsident des Europaparlaments, Sassoli, forderte die Mitgliedstaaten auf, dem Vorschlag der Kommission zu folgen. Der Plan sei ehrgeizig, kratze aber dennoch nur an der Oberfläche dessen, was getan werden müsse. Das Parlament werde es nicht hinnehmen, wenn man von dieser Position wieder zurückweiche. Auch Sasssoli drängte zur Eile. Zeit sei ein Luxus, den man sich nicht leisten könne, erklärte der Parlamentspräsident in der Videokonferenz.

Vorbehalte unter anderem in Österreich

Luxemburgs Ministerpräsident Bettel rief vor Beginn der Konferenz zur Kompromissbereitschaft auf. Österreichs Bundeskanzler Kurz bekräftigte dagegen die Vorbehalte seines Landes. Das Wiederaufbaupaket müsse an strenge Bedingungen geknüpft sein. Österreich lege Wert darauf, dass die Zuschüsse nur für sinnvolle Projekte wie Digitalisierung oder Umweltschutz ausgegeben würden.