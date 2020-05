Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Lambsdorff, sieht im geplanten Wiederaufbauplan der Europäischen Kommission einen Bruch mit der bisherigen Linie der EU.

Zum ersten Mal werde der europäischen Ebene erlaubt, Schulden aufzunehmen, sagte Lambsdorff im Deutschlandfunk. Diese müsse die nächste Generation zurückzahlen. Nach Ansicht des FDP-Außenpolitikers ist das eine so fundamentale Kursänderung, dass im Bundestag bei der Abstimmung darüber eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig sei. Lambsdorff widersprach allerdings Aussagen, dass mit dem Hilfspogramm sogenannte Eurobonds durch die Hintertür eingeführt würden. Die Haftung sei anders geregelt.



Von dem Wiederaufbauprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro sollen vor allem die am stärksten von der Coronapandemie betroffenen Länder, Italien und Spanien, profitieren. Zwei Drittel der Gelder sollen als Zuschüsse an die Mitgliedsstaaten fließen, der Rest als Kredite. Nötig ist allerdings die Zustimmung aller Parlamente der EU-Mitgliedsstaaten.

