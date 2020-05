Der Bund der Steuerzahler hat den Vorschlag der EU-Kommission für ein europäisches Konjunkturprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro scharf kritisiert.

Dies sei in letzter Konsequenz eine Vorstufe von gemeinschaftlichen Schulden, sagte Verbandspräsident Holznagel dem Portal t-online.de. Er sprach von einer Vernebelung der Tatsachen. Besser wäre zunächst eine knallharte Bedarfsanalyse der EU-Staaten, ehe Geld aus Brüssel fließe, so Holznagel weiter.



Der AfD-Finanzexperte Gottschalk sagte im Deutschlandfunk, beispielsweise in Italien würden schon seit Jahren Gelder versenkt. Notwendig sei eine nachhaltige Haushaltspolitik, dann könne man auch über Solidarität sprechen.



Von dem Corona-Wiederaufprogramm sollen vor allem die am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder wie Italien und Spanien profitieren. Zwei Drittel der Gelder sollen als Zuschüsse an die Mitgliedsstaaten fließen, der Rest als Kredite.