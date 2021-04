Vor den heutigen Gesprächen der EU-Spitze in Ankara verlangt die Linke eine härtere Gangart gegenüber der Türkei.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Dagdelen, die auch Obfrau im Auswärtigen Ausschuss ist, kritisierte Pläne zur Erweiterung der Zollunion zwischen der Türkei und der EU. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Dagdelen, damit gebe man dem türkischen Präsidenten Erdogan freie Hand zur weiteren Unterdrückung der Opposition in seinem Land. Das Auswärtige Amt hat dem Bericht der Zeitung zufolge bestätigt, dass gegenwärtig 61 Deutsche in türkischen Gefängnissen sitzen. 14 von ihnen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.



EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen werden heute zu Gesprächen mit Erdogan in Ankara erwartet. Es ist dessen erste Unterredung mit EU-Spitzenvertretern seit einem Jahr. Die Europäische Union will unter anderem erreichen, dass die Türkei sich im Konflikt um Gas-Bohrungen im östlichen Mittelmeer kooperationsbereit zeigt. An dem Streit sind auch die EU-Mitglieder Griechenland und Zypern beteiligt.

