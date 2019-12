Kroatien übernimmt ab heute die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union.

Die Regierung in Zagreb hat ihre Präsidentschaft unter das Motto gestellt: "Ein starkes Europa in einer sich wandelnden Welt". Spitzenpolitiker betonten zuletzt, sich vorrangig um die Themen Demografie und die Südost-Erweiterung der EU kümmern zu wollen. Kroation ist das jüngste EU-Mitglied und gehört erst seit 2013 der Staatengemeinschaft an.