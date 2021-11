EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigt Hilfslieferungen für Migranten in Belarus an. (Ronald Wittek/Pool EPA/AP/dpa)

In einem ersten Schritt sollen Nahrung, Decken und andere Güter im Wert von 700.000 Euro in die Region an der Grenze zu Polen gebracht werden, teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel mit. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Merkel telefonierte das zweite Mal binnen drei Tagen mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko. Bei dem Gespräch sei es um Hilfe für die Menschen gegangen, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Merkel habe Lukaschenko aufgefordert, deren Versorgung zuzulassen. Zudem habe man über Rückführungsmöglichkeiten gesprochen. Merkel beriet telefonisch auch mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki über die Lage an der EU-Außengrenze. Die CDU-Politikerin sicherte Polen die volle deutsche Solidarität zu.

Die Lage an der belarussisch-polnischen Grenze scheint sich etwas zu entspannen. Belarus begann offenbar damit, Migranten mit Bussen an einen anderen Ort zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.