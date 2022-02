Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission (Archivbild). (AFP / CHRISTIAN HARTMANN )

US-Präsident Biden hatte mit von der Leyen, Bundeskanzler Scholz und weiteren europäischen Verbündeten über das Vorgehen in der Russland-Ukraine-Krise beraten. Wie das Weiße Haus mitteilte, nahmen an der Telefonkonferenz auch Frankreichs Präsident Macron, der britische Premier Johnson, Polens Präsident Duda, der rumänische Staatspräsident Iohannis und Nato-Generalsekretär Stoltenberg teil. In dem Gespräch gehe es um die russischen Truppenkontigente an der Grenze zur Ukraine. Ziel der Beratungen der transatlantischen Partner sei die Koordinierung von Diplomatie und Abschreckung, heißt es.

Russland hat nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Der Westen befüchtet eine Invasion. Moskau weist zurück, einen Angriff zu planen.

Weitere russische Militärmanöver

Russland hat weitere Militärübungen an der Grenze zur Ukraine angekündigt. In der Region Rostow werde es heute eine taktische Übung mit 400 Soldaten geben, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Bei den Manövern kämen auch rund 70 Militärfahrzeuge, darunter Panzer sowie Drohnen zum Einsatz. Ziel sei das Training für den Kampfeinsatz.

US-Bürger sollen Ukraine verlassen

US-Präsident Biden forderte amerikanische Staatsbürger in der Ukraine auf, das Land umgehend zu verlassen. Biden sagte dem Sender NBC weiter, er plane nicht, Soldaten zur Evakuierung von US-Bürgern in die Ukraine zu schicken, falls Russland dort einmarschiere. Biden sagte mit Blick auf die russischen Truppen nahe der ukrainischen Grenze, man habe es hier nicht mit einer Terrororganisation zu tun, sondern mit einer der größten Armeen der Welt.

Milliardenhilfe der EU für die Ukraine

Die Staaten der Europäischen Union haben eine Milliardenhilfe für die Ukraine gebilligt. Die Ständigen Vertreter der Mitgliedsländer stimmten in Brüssel einem Vorschlag der EU-Kommission zu, dem Land weitere Unterstützung in Höhe von 1,2 Milliarden Euro bereitzustellen. Die Kredit-Nothilfe soll angesichts der Bedrohung durch Russland vor allem die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität der Ukraine sichern. Sie soll innerhalb eines Jahres in zwei Tranchen ausgezahlt werden. Nötig ist noch die Zustimmung des Europaparlaments, die als sicher gilt.

