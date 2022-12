EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der ukrainische Präsident Selenskyj im Juni in Kiew. (IMAGO/Ukrinform)

Selenskyi hatte bereits an mehreren internationalen Gipfeln teilgenommen - etwa am G7-Gipfel im bayerischen Elmau - allerdings nur per Videoschalte aus Kiew. Er war gestern von US-Präsident Biden empfangen worden und hatte auch vor dem Kongress eine Rede gehalten. Dabei dankte er den Vereinigten Staaten für ihre Unterstützung. Die milliardenschweren Hilfen für das Militär und die Wirtschaft seien entscheidend für die Verteidigung gegen den brutalen russischen Angriff, sagte er.

Die polnische Regierung begrüßte die Entscheidung der USA, Patriot-Systeme an die Ukraine zu liefern. Verteidigungsminister Blaszczak sagte in Warschau, die Verlegung der Patriots werde es der Ukraine ermöglichen, sich wirksam gegen die russischen Terrorschläge auf die kritische Infrastruktur zu verteidigen.

Moskaus Botschafter in Washington, Antonow, kritisierte die Entscheidung dagegen und warf den USA die Fortsetzung eines Stellvertreterkriegs gegen Russland vor. Es gehe den Vereinigten Staaten darum, einen Sieg über Russland zu erzielen, sagte der Gesandte in der amerikanischen Hauptstadt. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sei dafür im Hollywood-Stil inszeniert worden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.