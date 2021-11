Mindestens 27 Menschen kamen ums Leben, als ihr Boot im Ärmelkanal kenterte. (FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Neben dem Gastgeberland Frankreich nahmen auch Abgesandte aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden an dem Treffen teil. Hauptsächlich ging es um Strategien gegen Schleuserkriminalität. Die französische Regierung hatte Großbritannien zuvor ausgeladen, nachdem ein Brief des britischen Premierministers Johnson einen diplomatischen Eklat zwischen beiden Ländern ausgelöst hatte. In dem Brief forderte Johnson Frankreich auf, die überlebenden Bootsflüchtlinge unverzüglich zurückzunehmen.

Die britische Innenministerin Patel rief die EU zur Zusammenarbeit auf. Frankreichs Innenminister Darmanin erklärte, das Problem sei europäisch und britisch. Die Schleuser nutzten internationale Netzwerke, die in verschiedenen europäischen Ländern aktiv seien.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.