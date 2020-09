Nach dem Treffen mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Koblenz sieht Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner Annäherungen bei einigen Themen.

Die CDU-Politikerin nannte das von ihr geplante Tierwohl-Label, striktere Regeln bei Tiertransporten und die Stärkung regionaler Produkte durch bessere Herkunftsbezeichnungen. Bei den Beratungen ging es auch um Konsequenzen aus der Coronakrise, etwa in Bezug auf stabile Lieferketten für Lebensmittel oder die Freizügigkeit für Erntehelfer bei künftigen Krisen. Über das fertige Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten in Südamerika äußerte sich Klöckner kritisch. Dass der Pakt ratifiziert werde, sehe sie noch nicht, sagte die Ministerin. In Südamerika würden Regenwälder für Ackerland gerodet, und europäische Landwirte müssten dann mit umweltschädlich produzierten Lebensmitteln konkurrieren.

Proteste und Unmut

Das dreitägige Koblenzer Treffen wurde von Protesten begleitet. Neben Umweltschützern gingen auch Bauern für ihre Anliegen auf die Straße. Sie demonstrierten mit Traktoren gegen die geplante Reform der EU-Agrarhilfen. Greenpeace setzte sich für eine radikalere Klimawende in der Landwirtschaft ein.



Der Deutsche Bauernverband distanzierte sich am Rande der Veranstaltung von radikalen Protestgruppen. Verbandspräsident Rukwied rief zu einer sachlichen Auseinandersetzung mit der Agrarpolitik auf. Es gebe viel Unmut unter den Landwirtinnen und Landwirten. In Koblenz wurde ein riesiges Banner mit der Aufschrift "Die Henker der Landwirtschaft" gezeigt. Darauf waren unter anderem Kanzlerin Merkel, Landwirtschaftsministerin Klöckner und Rukwied selbst zu sehen. Zudem brachten Teilnehmer als radikal geltende schwarze Fahnen mit weißem Pflug und rotem Schwert mit.