EU-Landwirtschaftsminister beraten in Brüssel über Lebensmittelproduktion. (imago / Westend 61)

Dabei gehe es um zusätzliche Finanzhilfen sowie einen Vorschlag der EU-Kommission, vorübergehend die Bewirtschaftung von Brachflächen zu erlauben, teilte der französische Landwirtschaftsminister Denormandie mit. Die Kommission will voraussichtlich am Mittwoch ihre Pläne vorstellen.

Für Deutschland hatte Agrarminister Özdemir angekündigt, dass Landwirte in diesem Jahr wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs ausnahmsweise auch auf ökologischen Vorrangflächen Futterpflanzen anbauen dürfen. Als weitere Maßnahme will der Grünen-Politiker Eiweißfuttermittel wie etwa Soja vermehrt auch in Deutschland anbauen lassen.

