Erdbeben-Hilfe

Nach der Erdbebenkatastrophe sind erste Hilfsgüter in Syrien der EU in Damaskus angekommen. (Archivbild) (Uncredited / SANA / AP / dpa / Uncredited)

Nach Angaben der EU-Kommission sind zwei Flugzeuge mit Hilfsgütern in der Hauptstadt Damaskus gelandet. Sie hatten unter anderem winterfeste Zelte, Ausrüstung für Unterkünfte und Heizgeräte an Bord. Weitere Flüge nach Syrien seien geplant, hieß es. Sie sollen für die Erdbebenopfer Hilfsgüter aus EU-Lagern in Dubai und Italien liefern. Insgesamt sollen über die Luftbrücke 420 Tonnen Hilfsgüter nach Syrien gebracht werden. Etwa die Hälfte davon kommt aus EU-eigenen Beständen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.