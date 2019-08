Bundesaußenminister Maas drängt auf baldige EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien.

Die Europäische Union müsse ein Interesse an dieser Region haben, sagte der SPD-Politiker bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Helsinki. Es gehe auch darum, dass in der Balkan-Region nicht solche Staaten ihren Einfluss vergrößerten, die nicht unbedingt mit den europäischen Werten übereinstimmten, fügte er mit Blick auf Russland und China hinzu.



Der Start der Beitrittsverhandlungen war zuletzt trotz einer positiven Empfehlung der EU-Kommission verschoben worden. Länder wie Frankreich und die Niederlande bemängeln unter anderem unzureichende Fortschritte beim Kampf gegen Korruption und die organisierte Kriminalität. Eine endgültige Entscheidung soll im Oktober fallen.