Die EU will ihre Infrastrukturen weltweit voranbringen. (Archivbild) (picture alliance / Xinhua News Agency | Zheng Huansong)

Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, geht es bei "Global Gateway" zum Beispiel um den Bau von Straßen, Bahnlinien oder Internetverbindungen, etwa in Afrika und Lateinamerika. Die Gelder für die Projekte sollten bis zum Jahr 2027 unter anderem aus dem EU-Haushalt und den Mitgliedstaaten mobilisiert werden, hieß es. Die Europäische Union wolle als vertrauenswürdiger Partner in der Welt auftreten und mit demokratischen Werten punkten.

Mit "Global Gateway" tritt die EU in Wettbewerb zu Chinas Programm "Neue Seidenstraße". Hier vergibt die Volksrepublik etwa Kredite an andere Länder weltweit und sichert sich dadurch politische oder wirtschaftliche Vorteile. Bis 2020 verwendete Peking dafür nach eigenen Angaben umgerechnet rund 124 Milliarden Euro.

