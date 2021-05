Der französische Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eröffnen heute in Straßburg die Konferenz zur Zukunft Europas.

Dabei geht es um eine groß angelegte Reformdebatte, an der sich auch Bürger aus den EU-Mitgliedsstaaten beteiligen können. Macron will in einer Rede seine Ideen zum Ablauf der Beratungen vorstellen.



Ziel ist es, bis zum Frühjahr 2022 konkrete Vorschläge zu erarbeiten, wie sich die EU nach dem Brexit und der Corona-Pandemie besser aufstellen kann.



Anlass für den Start der Zukunftskonferenz ist der heutige Europatag.

