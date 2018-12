Die EU-Staaten haben den Marine-Einsatz "Sophia" im Mittelmeer um drei Monate bis Ende März 2019 verlängert.

Wie die Zeitung "Die Welt" berichtet, scheiterte die eigentlich übliche Verlängerung des Mandats um ein Jahr an den Bedenken Italiens. Die EU-Marinemission stehe damit weiter auf der Kippe, heißt es in dem Bericht. Ohne die jetzt erzielte Einigung der zuständigen EU-Botschafter hätte in zwei Wochen nach Ende des aktuellen Mandats ein Abbruch des Einsatzes gedroht.



Die Regierung in Rom fordert, dass die im Rahmen der "Sophia"-Mission geretteten Flüchtlinge künftig nicht mehr automatisch nach Italien gebracht, sondern auf alle Mitgliedsstaaten verteilt werden.



Die seit 2015 laufende EU-Mission soll neben der Rettung schiffbrüchiger Migranten auch die Schleuserkriminalität im Mittelmeer bekämpfen.