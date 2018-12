Die EU-Staaten haben den Marine-Einsatz "Sophia" im Mittelmeer um drei Monate bis Ende März 2019 verlängert.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, scheiterte die eigentlich übliche Verlängerung des Mandats um ein Jahr an den Bedenken Italiens. Die Regierung in Rom fordert, dass die im Rahmen der "Sophia"-Mission geretteten Flüchtlinge künftig nicht mehr automatisch nach Italien gebracht, sondern auf alle Mitgliedsstaaten verteilt werden. Rom stimmte aber der Verlängerung zu, um den Weg für weitere Verhandlungen zu eröffnen. Ohne die Einigung der EU-Botschafter hätte in zwei Wochen ein Abbruch des Einsatzes gedroht.



Die seit 2015 laufende EU-Mission soll die Schleuserkriminalität im Mittelmeer bekämpfen. Die Soldaten haben auch fast 50.000 schiffbrüchige Migranten aus Seenott gerettet.