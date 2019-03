Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Schwarze Liste zum Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung droht zu scheitern.

Ein Krisentreffen der EU-Kommission mit den 28 Mitgliedstaaten brachte keine Annäherung. Zuvor hatten die EU-Länder die neue Liste in einer Probeabstimmung fast einstimmig abgelehnt; nur Belgien votierte dafür.



Die EU-Kommission hatte Mitte Februar ihre Liste mit 23 Staaten und Gebieten vorgestellt, in denen es aus ihrer Sicht ein hohes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt. Als besonders umstritten gilt die Aufnahme von Saudi-Arabien und den vier US-Territorien Samoa, Amerikanische Jungferninseln, Puerto Rico und Guam.



Saudi-Arabiens König Salman intervenierte persönlich bei den EU-Staats- und Regierungschefs, um die Aufnahme seines Landes in die Liste abzuwenden. Die EU-Kommission verteidigte ihre Kriterien. Die Behörde habe die Methodik zur Erstellung der Liste in enger Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten ausgearbeitet, sagte eine Sprecherin in Brüssel. Auch die auf die Liste gesetzten Drittstaaten seien konsultiert worden.