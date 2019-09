Frankreichs Präsident Macron hat sich für eine effizientere Migrationspolitik in Europa ausgesprochen.

Nach einem Besuch beim italienischen Ministerpräsidenten Conte in Rom sagte er, in der Vergangenheit habe es Probleme wegen einer Uneinigkeit über Zuständigkeiten, bei der Weiterverteilung von Flüchtlingen sowie der Verhinderung von Fluchtbewegungen gegeben. Er sehe aber Möglichkeiten, zu einer gemeinsamen Position zu kommen, damit sich alle Länder auf die eine oder andere Form an der europäischen Solidarität beteiligen oder finanziell bestraft würden. Conte erklärte, man wolle gemeinsam an einer Stabilisierung Libyens arbeiten.



Macron war der erste europäische Spitzenpolitiker, der Italien nach dem Antritt der neuen Regierung aus Sozialdemokraten und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung besuchte. Unter der Vorgängerregierung mit Beteiligung der rechten Lega hatte es zwischen Rom und Paris noch erhebliche Verstimmungen gegeben.