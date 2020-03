Der Sachverständigenrat für Integration und Migration fordert mit Blick auf die Corona-Pandemie, dass die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln sofort geräumt werden.

In einem Positionspapier des Rates heißt es, die Zustände in den Lagern seien aus hygienischer und medizinscher Sicht desaströs. Es drohe eine humanitäre Katastrophe. Die Vorsitzende des Sachverständigenrats, Bendel, forderte die Bundesregierung auf, mehr Flüchtlinge aus den überfüllten Lagern aufzunehmen als bisher zugesagt. Zudem drohe das Vorhaben zu einer Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems vollständig von der Pandemie überlagert zu werden. Die aktuellen Krisen zeigten, wie nötig Änderungen seien. Ohne eine Reform drohe eine weitere Zuspitzung in der Flüchtlings- und Migrationsfrage, auf die die EU strukturell bislang nicht genügend vorbereitet sei.