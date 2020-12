Es wäre die Kirsche auf der Torte der deutschen Ratspräsidentschaft geworden. Wenn nach dem abgeräumten EU-Budget, Corona-Haushalt und dem neuen Klimaziel wenigstens noch eine Grundsatzeinigung auf die neue Asyl- und Migrationspolitik gelungen wäre. Aber das bleibt aus und es liegt nicht allein an Bundesinnenminister Seehofer. Es liegt am Asylvorschlag selbst, der offenbar nicht ausreichend mit den Hauptstädten abgestimmt wurde.

Sechs Jahre ohne ein Ergebnis

Mehrfach hat die EU-Kommission die Vorstellung ihres selbsternannten Neustarts in dem verminten Themenbereich um Monate verschoben. Die Coronakrise kam dazwischen und der Streit, wie den Volkswirtschaften und Gesellschaften der Europäischen Union danach wieder auf die Beine geholfen soll, dominierte den Alltag in Brüssel. Parallel dazu verging der sechste Sommer in Folge mit vielen Migranten, die sich über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa machen, mit den immer gleichen Bildern und Versprechen, endlich eine Lösung für die unwürdige Situation zu finden. Schließlich brannte auch noch das Lager in Moria ab. Heute, zum Jahresende im Dezember, betreibt die Europäische Union immer noch die Ad-hoc-Politik, die sie überwinden wollte. Seit drei Monaten liegt der Vorschlag der EU-Kommission vor, der Bewegung in den Streit hineinbringen sollte. Der den lähmenden Zoff um feste Verteilquoten von Migranten hinter sich lassen sollte, um Solidarität unter den Mitgliedsländern anders zu formulieren.

Aber schon wieder brechen die alten Gräben auf. Die südlichen Staaten fühlen sich weiter zu wenig unterstützt. Und auch die ausgestreckte Hand in Richtung Osteuropa wurde nicht ergriffen. Polen und Ungarn wollen sich auch nicht verpflichten lassen, die Verantwortung für die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber zu übernehmen, weil sie fürchten, sie doch aufnehmen zu müssen, wenn die Abschiebung misslingt. Dass die Länder immerhin den Asylpakt nicht komplett als Gesprächsgrundlage abgeschmettert haben, kann nur als Minimalkonsens gesehen werden, ebenso, dass sich die Länder einig sind, mit Transit- und Herkunftsländern der Migranten besser zusammenzuarbeiten.

Portugiesische Ratspräsidentschaft baut auf einem wackeligen Fundament auf

Das lässt den Verdacht aufkommen, dass die Kommission die lange Vorlaufzeit vor der Paketpräsentation suboptimal genutzt hat, um in diesen Grundsatzfragen vorzufühlen. Da ist es auch wenig wahrscheinlich, dass eine Ratspräsidentschaft innerhalb von wenigen Monaten in Grundsatzfragen vorankommen könnte. Erst recht, wenn sich der Fokus durch eine Reihe von Terroranschlägen in Europa unter den Innenministerinnen und –ministern verschoben hat. Wie soll es nun weitergehen? Die portugiesische Ratspräsidentschaft wird auf dem wackeligen Fundament der deutschen aufbauen müssen. Den EU-Mitgliedsländern deutlich machen müssen, dass der Vorschlag prinzipiell in alle Richtungen die Hand ausstreckt. Von Malta bis Warschau muss klar sein: Solidarität darf nicht wegverhandelt werden.

Paul Vorreiter (Deutschlandradio / Marius Schwarz)Paul Vorreiter, geboren in Tarnowskie Góry/Polen, studierte Geschichte, Slawistik und Osteuropastudien in Berlin und arbeitete bis 2015 als Nachrichtenredakteur beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. 2017 beendete er sein Volontariat beim Deutschlandradio. 2017 bis 2018 war Vorreiter als Junior-Korrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandradio tätig, danach wechselte er ins Korrespondentenbüro des Deutschlandradios nach Brüssel. Seit 2018 berichtet er von dort mit den Schwerpunkten Digitales, Umwelt und Bürgerrechte.