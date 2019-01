Rechnungsprüfer haben das Investitionsprogramm der EU, "Efsi", in Milliardenhöhe kritisiert.

Die Angaben zu den angestoßenen Investionen seien womöglich überhöht, teilte der EU-Rechnungshof in Luxemburg mit. Ein Teil der Gelder sei zudem an Projekte gegangen, die auch aus anderen öffentlichen oder privaten Quellen hätten finanziert werden können. "Efsi" ist ein Projekt von EU-Kommissionspräsident Juncker, das bis 2020 Investionen von 500 Milliarden Euro in Breitband- oder Energienetze sowie medizinische Forschungsvorhaben fördern soll. Eigentlich soll das Geld an Projekte gehen, die anderweitig kaum Kredite erhalten.