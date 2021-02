Die EU stellt 39 Millionen Euro für die Versorgung von Rohingya-Flüchtlingen bereit.

Das teilte EU-Krisenmanagementkommissar Lenarcic in Brüssel mit. Der Sturz der rechtmäßigen Regierung durch die Militärs in Myanmar drohe die bereits gravierende humanitäre Krise, mit der sich Vertriebene und von Konflikten betroffene Bevölkerungsgruppen bereits konfrontiert sähen, zu verschlimmern, erklärte er. In Bangladesch verschärfe zudem die Corona-Pandeme die ohnehin schwierigen Bedingungen, unter denen fast eine Million in Lagern untergebrachte Rohingya-Flüchtlinge zu leiden hätten.



Die muslimische Bevölkerungsgruppe der Rohingya wird in Myanmar seit langem diskriminiert. Infolge von Übergriffen durch Militärs flohen 2017 hunderttausende von ihnen nach Bangladesch.

