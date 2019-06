Die neue Arbeitsbehörde der Europäischen Union erhält ihren Sitz in der Slowakei.

Die EU-Arbeits- und Sozialminister entschieden bei einem Treffen in Luxemburg, dass die Behörde - kurz ELA - in der Hauptstadt Bratislava angesiedelt wird. Sie soll bereits im Oktober vorläufig die Arbeit aufnehmen - dann noch in Brüssel. Ab 2024 soll sie dann voll einsatzfähig sein. Die Europäische Arbeitsbehörde soll die Zusammenarbeit nationaler Stellen verbessern und unter anderem als Vermittler bei Streitfällen in Bereichen wie den Sozialabgaben oder der grenzüberschreitenden Entsendung von Arbeitnehmern auftreten.