Eine Gruppe von Flüchtlingen auf dem Weg zu einer temporären Unterkunft an der belarussisch-polnischen Grenze. (imago / SNA / Viktor Tolochko)

Sie richten sich nach Angaben von Diplomaten gegen insgesamt 28 Personen und Unternehmen, die an der Schleusung von Migranten an die europäischen Außengrenzen beteiligt gewesen sein sollen. Die Namen sollen am Abend im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. Dann sind die Sanktionen offiziell in Kraft.

Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen wie dem Irak oder Syrien ins Land zu holen, um sie an die Grenze zu Polen und den baltischen Staaten zu schicken.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.