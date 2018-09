Das EU-Strafverfahren gegen Polen wird fortgesetzt.

Der polnischen Regierung gelang es bei einer Anhörung im EU-Ministerrat in Brüssel nicht, die Zweifel an der Vereinbarkeit ihrer Justizreform mit den europäischen Grundwerten auszuräumen. Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Timmermans sagte anschließend, die Sorgen und Bedenken seien sogar noch größer geworden. Er schloss nicht aus, dass die Kommission bereits morgen zusätzlich eine Klage gegen Polen beim Europäischen Gerichtshof beschließen könnte.



Die EU kritisiert insbesondere, dass das Pensionsalter von Richtern am Obersten Gerichtshof Polens von 70 auf 65 Jahre abgesenkt wurde. Mehrere der Juristen sind bereits zwangsweise in den Ruhestand geschickt worden. Kritiker werfen der Regierungspartei PiS vor, auf diese Weise missliebige Richter loswerden zu wollen. Letzte Konsequenz eines EU-Vertragsverletzungsverfahren könnte der Verlust des polnischen Stimmrechts im europäischen Ministerrat sein.



Am vergangenen Donnerstag hatte das EU-Parlament auch ein Strafverfahren gegen Ungarn wegen Rechtsstaatsverstößen auf den Weg gebracht.