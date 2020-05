Der Deutsche Bundestag hat die Beteiligung der Bundeswehr an der EU-Mission "Irini" im Mittelmeer beschlossen. Das Parlament verabschiedete am Abend das entsprechende Mandat, das eine Entsendung von bis zu 300 deutschen Soldatinnen und Soldaten vorsieht.

Sie kommen als Stabspersonal und als Besatzung eines Marine-Aufklärungsfliegers zum Einsatz. Die Mission soll das brüchige Waffenembargo gegen Libyen überwachen. Zudem ist laut Deutscher Presse-Agentur geplant, das Personal der libyschen Küstenwache und Marine zu schulen, um auch zur Zerschlagung des Geschäftsmodells der Schleuser- und Menschenhändlernetze beizutragen. Grundlegendes Ziel sei eine Stabilisierung des nordafrikanischen Bürgerkriegslandes sowie die Unterstützung des UNO-geführten politischen Friedensprozesses.



Die EU hat den neuen Marineeinsatz bereits gestartet. Wie das operative Hauptquartier in Rom mitteilte, sind im Mittelmeer bereits seit Wochenbeginn eine französische Fregatte und ein Seeraumüberwachungsflugzug aus Luxemburg für die Operation "Irini" unterwegs. In Kürze können weitere Kräfte aus Deutschland folgen, hieß es in dem dpa-Bericht.



Der Bundestag traf zudem eine umstrittene Personalentscheidung: Die Abgeordneten haben die SPD-Politikerin Högl zur neuen Wehrbeauftragten gewählt.

Weitere Bundestagsentscheidungen: Elterngeld und Elternzeit in Corona-Krise

Zuvor hatte der Bundestag eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um die Folgen der Corona-Pandemie weiter abzufedern, so etwa beim Elterngeld. Jene Monate, in denen werdende Eltern etwa wegen Kurzarbeit weniger verdienen, sollen nicht für die Berechnung herangezogen werden. Mütter und Väter in sogenannten systemrelevanten Berufen können zudem die Elternzeit verschieben. Desweiteren verabschiedete der Bundestag Anreize für Bafög-Empfänger, in wichtigen Bereichen auszuhelfen. So soll bei Studierenden, die etwa in Krankenhäusern arbeiten, der Lohn nicht auf das Bafög angerechnet werden. Die Bundestagsabgeordneten selbst verzichten in diesem Jahr auf die automatische Erhöhung ihrer Diäten.