Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat ein Ende des Streits mit Italien über die Mission "Sophia" im Mittelmeer gefordert.

Es könne nicht sein, dass der Konflikt um die Aufnahme von Flüchtlingen mit der italienischen Regierung auf dem Rücken des rein militärischen Einsatzes ausgetragen werde, sagte von der Leyen beim Treffen der EU-Verteidigungsminister in Wien. Medienberichten zufolge will die italienische Regierung erreichen, dass die Migranten, die von der Operation "Sophia" gerettet werden, nicht mehr nur nach Italien gebracht werden. Ein Koordinierungszentrum solle dafür sorgen, dass die Schiffe künftig abwechselnd Häfen in verschiedenen Ländern ansteuern.



Italien hat damit gedroht, seine Häfen für Schiffe der Operation zu sperren, wenn gerettete Flüchtlinge nicht auch in andere Länder gebracht werden.