Das Logo der internationale Zentrale für Finanztransaktionen SWIFT (picture-alliance/ dpa / Fredrik von Erichsen)

Das gab die französische EU-Ratspräsidentschaft bekannt. Die grundsätztliche Verständigung über die Swift-Maßnahmen war bereits am Wochenende erzielt worden. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU werden diese auf europäischer Ebene nun in Kraft treten. Außerdem gaben die Mitgliedstaaten grünes Licht für ein Verbot der russischen Staatsmedien RT und Sputnik in der Europäischen Union.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.