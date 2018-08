Die EU-Kommission hat die Mitgliedsstaaten der Union aufgefordert, bei der Vergabe von Staatsbürgerschaften zurückhaltender zu sein.

Justizkommissarin Jourovo sprach in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt" von sogenannten Goldenen Reisepässen. Eine steigende Zahl von EU-Ländern habe zuletzt Staatsbürgerschaften an Personen aus Drittstaaten ausgegeben, wenn diese zuvor hohe Geldbeträge in das jeweilige Land investierten. Oft spiele dabei auch der Erwerb teurer Immobilien eine Rolle. Die Zeitung nennt Zypern, Malta oder Griechenland als Beispiele. Jourova erklärte, Geldwäsche müsse verhindert werden.