Die EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament haben sich über die Ausgestaltung der geplanten Eurovignette geeinigt.

Wie der Europäische Rat in Brüssel mitteilte, sollen in den kommenden Jahren bereits vorhandene zeitbasierte Mautsysteme für Lastkraftwagen auf bestimmten Strecken auslaufen. Künftig sollen Streckenlänge und CO2-Emissionen stärker in die Berechnungen einfließen. Es seien jedoch Ausnahmeregeln in begründeten Fällen möglich, hieß es weiter. So könnten die Mitgliedsländer etwa eine Kombination aus zeit- und streckenabhängigen Gebührensystemen einführen.



Nötig ist noch die formelle Zustimmung beider Seiten. Nach dem Inkrafttreten der Richtlinie haben die Mitgliedsstaaten zwei Jahre Zeit, die Bestimmungen in nationales Recht zu übernehmen. Die europäischen Grünen machten deutlich, dass sie den Kompromiss nicht mittragen. Durch die vielen Ausnahmen sei fraglich, ob die Vignette zum Erreichen der Klimaschutzziele beitrage, sagte die deutsche Grünen-Abgeordnete Deparnay-Grunenberg in Brüssel.

