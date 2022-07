EU-Ratsvorsitz

Die EU rechnet mit weiteren Flüchtlingen in Folge des Ukraine-Krieges - auch aus anderen Weltregionen wegen der Nahrungsmittelkrise. (picture alliance / sulupress.de / Torsten Sukrow)

Der tschechische Innenminister Rakusan sagte am Rande von Beratungen mit EU-Kollegen in Prag, man hoffe, dass die Situation besser werde, aber das Ende des Krieges sei noch nicht in Sicht. Man müsse auf nächste Wellen von Ankünften vorbereitet sein. Rakusan verwies darauf, dass einige Aufnahmeländer bereits heute an ihren Belastungsgrenzen seien. Deshalb müsse über Solidarität und über zusätzliche finanzielle und organisatorische Hilfen geredet werden.

Nach Angaben von EU-Innenkommissarin Johansson vom Montagabend wird derzeit davon ausgegangen, dass zwischen 3,2 und 3,7 Millionen Ukrainer in EU-Staaten Schutz vor dem Krieg in ihrer Heimat gesucht haben. Die Chefin der EU-Grenzschutzagentur, Kalnaja, rechnet damit, dass auch aus anderen Weltregionen mehr Menschen fliehen. Sie begründete das mit der Nahrungsmittelknappheit, mit welcher etwa afrikanische Länder durch die russische Blockade ukrainischer Getreideausfuhren konfrontiert sind.

