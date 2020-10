Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat auf dem Treffen der EU-Landwirtschaftsminister in Luxemburg einen neuen Kompromissvorschlag zur Agrarreform vorgelegt.

Das Ministertreffen hatte gestern Morgen begonnen und dauert in der Nacht an. Die Agrarreform ist umstritten, die Gespräche sind blockiert. Weil Deutschland noch bis Ende des Jahres den Vorsitz der EU-Staaten innehat, leitet Klöckner die Verhandlungen.



Der neue Vorschlag sieht unter anderem vor, dass EU-Staaten 20 Prozent der Direktzahlungen an die Landwirte für sogenannte Öko-Regelungen reservieren müssen. Das sind Umweltvorgaben, die über die verpflichtenden Anforderungen hinausgehen. Erfüllt ein Landwirt sie, bekommt er zusätzliches Geld. Mehrere EU-Staaten hatten eine verpflichtende Einführung jedoch abgelehnt. Deshalb ist nun eine zweijährige Lernphase vorgesehen.

