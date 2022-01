EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen steht wegen einer SMS an den Pfizer-Chef in der Kritik. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Im aktuellen Fall geht es um einen Vertrag über bis zu 1,8 Milliarden Impfstoff-Dosen von Biontech/Pfizer im Frühjahr 2021. Das Vertragsvolumen wurde damals auf 35 Milliarden Euro geschätzt. Wie die "New York Times" berichtete, war der persönliche Kontakt zwischen von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla über SMS für das Geschäft entscheidend. Ein Journalist der Plattform netzpolitik.org stellte daraufhin eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz der EU bei der EU-Kommission. Diese wies die Anfrage jedoch ab. Solche Nachrichten würden nicht archiviert.

Ombudsfrau verlangt Offenlegung

Die EU-Bürgerbeauftragte O'Reilly fordert nun Aufklärung und betonte in Brüssel: Die "Erwartungen an die Transparenz- und Verwaltungsstandards der Kommission" seien nicht erfüllt worden, weil nach der betreffenden SMS gar nicht explizit gesucht worden sei. Zwar müssten nicht alle Textnachrichten registriert werden, aber sie fielen eindeutig unter das EU-Transparenzgesetz. "Daher sollten relevante Textnachrichten erfasst werden". Es sei nicht glaubwürdig, etwas anderes zu behaupten.

Besondere Aufmerksamkeit erhält der Fall deshalb, weil der Umgang mit Handy-Daten der CDU-Politikerin schon einmal in der Kritik stand. Noch in ihrer Zeit als Bundesverteidigungsministerin wurden die Daten auf einem ihrer Handys gelöscht. Das Verteidigungsministerium begründete die Handy-Löschung 2019 mit einem "Sicherheitsvorkommnis". Kritiker monierten, dass dadurch Beweise in der Berateraffäre verloren gegangen seien, in der es um Vorwürfe von unkorrekter Auftragsvergabe bis zu Vetternwirtschaft ging.

