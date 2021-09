Belarus und Russland haben ein gemeinsames großes Militärmanöver begonnen.

Beteiligt sind bis zu 200.000 Menschen und zahlreiche Panzer, Flugzeuge, Hubschrauber und Schiffe, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Die Übung dauert eine Woche und findet den Angaben zufolge in Belarus, dem westlichen Teil Russlands sowie auf der Ostsee statt.



Die Nato und die Nachbarländer kritisierten die Dimension der Militärübung. Auch die Bundesregierung teilte mit, sie verfolge das Manöver mit großer Aufmerksamkeit. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, sollten tatsächlich 200.000 Soldaten beteiligt sein, wäre das Manöver außerordentlich groß. An der größten Nato-Übung der vergangenen Jahre hätten 40.000 Armeeangehörige teilgenommen.



Zuletzt hatten die Spannungen zwischen Belarus und den Nachbarländern Litauen, Lettland und Polen stark zugenommen. Sie werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, Migranten aus Krisenregionen gezielt an die EU-Außengrenzen zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.