Der französische Europaabgeordnete Larrouturou ist für seine Forderung nach Einführung einer Finanztransaktionssteuer in den Hungerstreik getreten.

Mit diesem Mittel wolle er Druck auf die deutsche Bundeskanzlerin Merkel und den französischen Präsidenten Macron ausüben, schrieb der 56-Jährige auf Twitter und Facebook. Es sei obszön, dass es kein Geld für Gesundheit, Klima und die Beschäftigung gebe, während es den Finanzmärkten noch nie so gut ging, betonte Larrouturou. Es sein an der Zeit, diejenigen zahlen zu lassen, die noch nie bezahlt haben.



Mit Blick auf die Beratungen über den langfristigen EU-Haushalt für 2021-2027 bemerkte Larrouturou, dass es in Europa nur einmal alle sieben Jahre die Chance gebe, Dinge zu verändern. Mit seiner Forderung nach einer Steuer auf Wertpapiergeschäfte ist der Franzose nicht alleine. Auch Bundesfinanzminnister Scholz (SPD) ist für eine Variante. Andere EU-Staaten haben sich gegen eine solche Abgabe gestellt.



Larrouturou war 2019 für die Linkspartei Nouvelle Donne ins Europäische Parlament eingezogen. Dort gehört er der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten an.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.