Das EU-Parlament in Straßburg entscheidet am Mittag darüber, ob es ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn einleitet.

Dem Plenum liegt ein entsprechender Vorschlag des Innenausschusses vor. Der Regierung in Budapest wird vorgeworfen, den Rechtsstaat auszuhöhlen und sich nicht an demokratische Prinzipien zu halten. Im äußersten Fall würde Ungarn der Entzug von Stimmrechten in der EU drohen. Um ein Strafverfahren einzuleiten, wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit im EU-Parlament notwendig. Die nächste Instanz wäre dann der EU-Rat, der sich mit dem Fall Ungarn befassen müsste.



Ministerpräsident Orban hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, es gehe darum, Ungarn wegen seiner strikten Flüchtlingspolitik zu verurteilen.



Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Weber, will nach eigenen Angaben ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit Ungarns unterstützen. Der CSU-Politiker verwies zur Begründung auf das Vorgehen der ungarischen Regierung gegen Nichtregierungsorganisationen und wissenschaftliche Einrichtungen.