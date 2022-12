Korruptionsvorwürfe gegen Kaili

Nach den Korruptionsvorwürfen gegen die EU-Abgeordnete Kaili berät das EU-Parlament über weitere Konsequenzen. (picture alliance / IPA / EUC / ROPI)

Parlamentspräsidentin Metsola lud die Fraktionsvorsitzenden zu einem informellen Treffen ein. Mehrere Abgeordnete hatten bereits den Rücktritt der griechischen Politikerin gefordert. Ihre Partei PASOK teilte in Athen mit, sie wolle Kaili aus ihren Reihen ausschließen. Hintergrund ist der Verdacht, dass das Golf-Emirat Katar mit hohen Geldsummen versucht hat, Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen, unter anderem bei der Visa-Regelung. Katar wies die Vorwürfe zurück. Der CDU-Europaabgeordnete Radtke forderte die Bundesregierung auf, die Gas-Lieferverträge mit Katar zu überprüfen. Am Wochenende waren Kaili sowie drei weitere Verdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen wird "Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption" vorgeworfen.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell zeigte sich besorgt. Zugleich versicherte er, dass es bislang keine Hinweise darauf gebe, dass EU-Diplomatinnen und Diplomaten in den Korruptionsskandal verwickelt sind.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.